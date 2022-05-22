Зайтуня Нуретдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нуретдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1012
Дочь: Идиатуллина Фаимя Закиулловна
Отец ребёнка: Идиатуллин Закиулла Идиатуллович
Рождение ребёнка
30.08.1914
Дочь: Идиатуллина Ильхамия Закиулловна
Отец ребёнка: Идиатуллин Закиулла Идиатуллович
Рождение ребёнка
15.05.1920
Сын: Идиатуллин Габбас Закиевич
Отец ребёнка: Идиатуллин Закиулла Идиатуллович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Идиатуллин Гаваз Закиевич
Отец ребёнка: Идиатуллин Закиулла Идиатуллович
Смерть
Неизвестно