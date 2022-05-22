Зайтуня Нуретдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайтуня Нуретдиновна

Зайтуня Нуретдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нуретдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1012

Дочь: Идиатуллина Фаимя Закиулловна

Отец ребёнка: Идиатуллин Закиулла Идиатуллович

Кульбаево-Мараса, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.08.1914

Дочь: Идиатуллина Ильхамия Закиулловна

Отец ребёнка: Идиатуллин Закиулла Идиатуллович

Кульбаево-Мараса, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1920

Сын: Идиатуллин Габбас Закиевич

Отец ребёнка: Идиатуллин Закиулла Идиатуллович

Кульбаево-Мараса, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1923

Сын: Идиатуллин Гаваз Закиевич

Отец ребёнка: Идиатуллин Закиулла Идиатуллович

Кульбаево-Мараса, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.