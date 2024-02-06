Костроминов Никанор Тимофеевич
Место рожденияД. Подкурново Междуреченского р-на Вологодской обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Д. Подкурново Междуреченского р-на Вологодской обл
Рождение ребёнка
1870
Сын: Костроминов Евгений Никанорович
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Костроминова Наталья Никоноровна
Подкурново, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костроминова Александра Никаноровна
Мать ребёнка: Костроминова Александра? Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костроминов Василий Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костроминов Евгений Никанорович
Смерть
Неизвестно