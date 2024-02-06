Костроминов Никанор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костроминов Никанор Тимофеевич

Место рождения

Д. Подкурново Междуреченского р-на Вологодской обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Д. Подкурново Междуреченского р-на Вологодской обл
Рождение ребёнка
1870

Сын: Костроминов Евгений Никанорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Костроминова Наталья Никоноровна

Мать ребёнка: не указана

Подкурново, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костроминова Александра Никаноровна

Мать ребёнка: Костроминова Александра? Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костроминов Василий Никонорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костроминов Евгений Никанорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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