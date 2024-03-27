Скутов Василий Сидорович
Место рождениядеревня Стриганцы, Витебский р-н
Дата рожденияПо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1862
Отец: Скутов Сидор
Мать: Скутова ?
деревня Стриганцы, Витебский р-н
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Голубцова Ефросиния Васильевна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Скутов Стефан (Степан) Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1895
Дочь: Лукашевич Фекла Васильевна
Стриганцы, Витебская обл., Беларусь
Рождение ребёнка
1895
Сын: Скутов Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Иванова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1898
д.Стриганцы, Витебский р-н.
Смерть
Неизвестно