Скутов Василий Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкутов Василий Сидорович

Скутов Василий Сидорович

Место рождения

деревня Стриганцы, Витебский р-н

Дата рождения

По 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1862

Отец: Скутов Сидор

Мать: Скутова ?

деревня Стриганцы, Витебский р-н
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Голубцова Ефросиния Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Скутов Стефан (Степан) Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1892 и 1895

Дочь: Лукашевич Фекла Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Стриганцы, Витебская обл., Беларусь
Рождение ребёнка
1895

Сын: Скутов Емельян Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Иванова Марфа Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Скутов Антон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

д.Стриганцы, Витебский р-н.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close