Михайлишин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлишин Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Михайлишин) Галина

Мать ребёнка: Михайлишина (Суспицына) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлишин Владимир

Мать ребёнка: Михайлишина (Суспицына) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлишина (Суспицына) Александра

Смерть
Неизвестно

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