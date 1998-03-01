Лузин Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения18.09.1932
Дата смерти01.03.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1932
Работа или профессия
Неизвестно
Геолог, строитель
Рождение ребёнка
05.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Вероника Сергеевна
Рождение ребёнка
28.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Вероника Сергеевна
Смерть
01.03.1998
Причина смерти: рак