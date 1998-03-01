Лузин Александр Андреевич 18.09.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лузин Александр Андреевич

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Место рождения

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

18.09.1932

Дата смерти

01.03.1998

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1932

Отец: Лузин Андрей Александрович

Мать: Петрова (Петрова) Любовь Петровна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Работа или профессия
Неизвестно
Геолог, строитель
Рождение ребёнка
05.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Вероника Сергеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Вероника Сергеевна

Смерть
01.03.1998
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: рак

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