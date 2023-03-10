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Супрун Григорий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Супрун Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Супрун (Неизвестно) Ольга Платоновна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
29.08.1913

Сын: Супрун Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Супрун (Неизвестно) Ольга Платоновна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1913
Смерть
Неизвестно

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