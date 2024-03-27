(Ибрагимова) Саидя
Место рожденияд.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ждиханов Ибрагим
д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1918
Сын: Ташбулатов Анвяр Мерсияпович
Отец ребёнка: Ташбулатов Мерсиап
Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ташбулатов Мерсиап
Смерть
Неизвестно