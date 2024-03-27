(Ибрагимова) Саидя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ибрагимова) Саидя

Место рождения

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ждиханов Ибрагим

Мать: не указана

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1918

Сын: Ташбулатов Анвяр Мерсияпович

Отец ребёнка: Ташбулатов Мерсиап

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташбулатов Мерсиап

Смерть
Неизвестно
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