Пученкина (Пученкина) Василиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пученкина (Пученкина) Василиса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1946
Новый путь, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Бондарев М. Родные просторы. Тамбов: Студия Галины Золотовой, 2016. С. 106. стр 12 пункт 45
Смерть
Неизвестно

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