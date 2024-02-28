Доспехов Николай Максимов
Место рожденияс.Грибоедово Веневского уезда
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Доспехов Максим Иванов
Мать: Софья Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Доспехова) Акулина Николаева
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Смерть
Неизвестно