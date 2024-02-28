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Доспехов Николай Максимов

Место рождения

с.Грибоедово Веневского уезда

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Доспехов Максим Иванов

Мать: Софья Игнатова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
1843

Сын: Доспехов Григорий Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Доспехова) Акулина Николаева

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Смерть
Неизвестно

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