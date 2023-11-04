Ситникова Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова Ольга Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ситникова Анна Львовна

Отец ребёнка: Ситников Лев Глебович

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Ситников Александр Львович

Отец ребёнка: Ситников Лев Глебович

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ситников Мстислав Львович

Отец ребёнка: Ситников Лев Глебович

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ситникова Елизавета Львовна

Отец ребёнка: Ситников Лев Глебович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ситников Алвиан Львович

Отец ребёнка: Ситников Лев Глебович

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Ситников Венедикт Львович

Отец ребёнка: Ситников Лев Глебович

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Лев Глебович

Покровский-Сямский, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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