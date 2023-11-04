Ситникова Ольга Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ситникова Анна Львовна
Отец ребёнка: Ситников Лев Глебович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Ситников Александр Львович
Отец ребёнка: Ситников Лев Глебович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ситников Мстислав Львович
Отец ребёнка: Ситников Лев Глебович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ситникова Елизавета Львовна
Отец ребёнка: Ситников Лев Глебович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Ситников Лев Глебович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ситников Венедикт Львович
Отец ребёнка: Ситников Лев Глебович
Бракосочетание
Неизвестно
Покровский-Сямский, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
Неизвестно