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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Михаил Григорьев1809 г.р.
Дети
Василий Михайлов1831 г.р.
Александр Михайлов1835 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
1831

Сын: Василий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1835

Сын: Александр Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Сын: Степан Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Сын: Каллистрат Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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