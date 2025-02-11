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женский, родилась Неизвестно
Супруги
Михаил Григорьев1809 г.р.
Дети
Василий Михайлов1831 г.р.
Александр Михайлов1835 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1831
Сын: Василий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1835
Сын: Александр Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1837
Сын: Степан Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Каллистрат Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Григорьев