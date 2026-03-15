Дулепова (Бармина) Соломония Артемиевна 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Дулепова (Бармина) Соломония Артемиевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1827, Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край

умерла Неизвестно

Супруги
Дулепов Потап Панфилович1825 г.р.
Дети
(Дулепова) Анна Потаповна05.02.1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
05.02.1847

Дочь: (Дулепова) Анна Потаповна

Отец ребёнка: Дулепов Потап Панфилович

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край

Бракосочетание
25.01.1848

Муж: Дулепов Потап Панфилович

Смерть
Неизвестно

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