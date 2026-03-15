Дулепова (Бармина) Соломония Артемиевна
женский, родилась 1827, Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край
умерла Неизвестно
Супруги
Дулепов Потап Панфилович1825 г.р.
Дети
(Дулепова) Анна Потаповна05.02.1847 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.02.1847
Дочь: (Дулепова) Анна Потаповна
Отец ребёнка: Дулепов Потап Панфилович
Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
25.01.1848
Смерть
Неизвестно