Гайфуллин Ахматхан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
г.Уфа, РБ, РФ
Рождение ребёнка
Неизвестно
г.Уфа, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
г.Уфа, РБ, РФ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно