Катин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Катин Николай
Мать: Катина Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
21.12.1984
Сын: Катин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Катина Татьяна
Рождение ребёнка
18.01.1987
Дочь: Щетинина Антонина Александровна
Мать ребёнка: Катина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катина Татьяна