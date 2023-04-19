Катин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катин Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Катин Николай

Мать: Катина Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
21.12.1984

Сын: Катин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Катина Татьяна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.01.1987

Дочь: Щетинина Антонина Александровна

Мать ребёнка: Катина Татьяна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катина Татьяна

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