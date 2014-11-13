Новикова Алимпиада Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1934
Дата смерти13.11.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.04.1956
Дочь: Новикова Антонина Арсентьевна
Отец ребёнка: Новиков Арсентий Кузьмич
Рождение ребёнка
18.05.1958
Дочь: Заёкина Ирина Арсентьевна
Отец ребёнка: Новиков Арсентий Кузьмич
Рождение ребёнка
15.07.1967
Сын: Новиков Вадим Арсентьевич
Отец ребёнка: Новиков Арсентий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.2014