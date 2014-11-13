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Новикова Алимпиада Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1934

Дата смерти

13.11.2014

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1956

Дочь: Новикова Антонина Арсентьевна

Отец ребёнка: Новиков Арсентий Кузьмич

Рождение ребёнка
18.05.1958

Дочь: Заёкина Ирина Арсентьевна

Отец ребёнка: Новиков Арсентий Кузьмич

Рождение ребёнка
15.07.1967

Сын: Новиков Вадим Арсентьевич

Отец ребёнка: Новиков Арсентий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Арсентий Кузьмич

Смерть
13.11.2014
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