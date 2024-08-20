Самсонов Петр Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
06.11.1849
Рождение ребёнка
1853
Сын: Самсонов Леонтий Петрович
Мать ребёнка: Самсонова Домна Дементьева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Самсонова) Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Самсонова Домна Дементьева
Рождение ребёнка
19.05.1861
Сын: Самсонов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Самсонова Домна Дементьева
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №1593, стр. 11
Рождение ребёнка
11.07.1863
Сын: Самсонов Гавриил Петрович
Мать ребёнка: Самсонова Домна Дементьева
Смерть
Неизвестно