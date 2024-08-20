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Самсонов Петр Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Самсонов Семен Семенов

Мать: Самсонова (Тимофеева) Матрена Ермолаева

Бракосочетание
06.11.1849

Жена: Самсонова Домна Дементьева

Алдаркино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Самсонов Леонтий Петрович

Мать ребёнка: Самсонова Домна Дементьева

Алдаркино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Самсонова) Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Самсонова Домна Дементьева

Алдаркино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.05.1861

Сын: Самсонов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Самсонова Домна Дементьева

Алдаркино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №1593, стр. 11
Рождение ребёнка
11.07.1863

Сын: Самсонов Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Самсонова Домна Дементьева

Алдаркино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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