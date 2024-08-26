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Устина Ивановна

Место рождения

Малый Бохот, Новинская волость, Осташковский уезд

Дата рождения

1800

Дата смерти

07.02.1846 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Бохот, Новинская волость, Осташковский уезд
Бракосочетание
21.01.1817

Муж: Никита Алексеевич

Хвошня, Осташковский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1830 ст.

Дочь: Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Никита Алексеевич

Смерть
07.02.1846 ст.
Меглино, Новинская волость, Осташковский уезд

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