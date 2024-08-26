Устина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти07.02.1846 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1817
Муж: Никита Алексеевич
Хвошня, Осташковский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1830 ст.
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Никита Алексеевич
Смерть
07.02.1846 ст.
Меглино, Новинская волость, Осташковский уезд