Лейбович Абрам Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейбович Абрам Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лейбович Элия

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1894 ст.

Сын: Лейбович Матвей Абрамович

Мать ребёнка: Лейбович Елена Марковна

Рождение ребёнка
07.01.1903 ст.

Дочь: Шниткина Розалия Абрамовна

Мать ребёнка: Лейбович Елена Марковна

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лейбович Фрума Абрамовна

Мать ребёнка: Лейбович Елена Марковна

Место жительства
Неизвестно
Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1913
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