Лейбович Абрам Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1913
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лейбович Элия
Рождение ребёнка
17.03.1894 ст.
Сын: Лейбович Матвей Абрамович
Мать ребёнка: Лейбович Елена Марковна
Рождение ребёнка
07.01.1903 ст.
Дочь: Шниткина Розалия Абрамовна
Мать ребёнка: Лейбович Елена Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лейбович Фрума Абрамовна
Мать ребёнка: Лейбович Елена Марковна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1913