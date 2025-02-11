Салдин Дмитрий Варламов
мужской, родился До 1853, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Салдина Прасковья ЯковлеваДо 1853 г.р.
Дети
(Салдина) Гликерия Дмитриева15.10.1871 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1871
Дочь: (Салдина) Гликерия Дмитриева
Мать ребёнка: Салдина Прасковья Яковлева
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно