Салдин Дмитрий Варламов До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Салдин Дмитрий Варламов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1853, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Салдина Прасковья ЯковлеваДо 1853 г.р.
Дети
(Салдина) Гликерия Дмитриева15.10.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салдина Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
15.10.1871

Дочь: (Салдина) Гликерия Дмитриева

Мать ребёнка: Салдина Прасковья Яковлева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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