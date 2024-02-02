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Тихонов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1912

Дата смерти

25.10.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1939

Дочь: Зайцева Маргарита Александровна

Мать ребёнка: Тихонова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
27.12.1944

Дочь: Ситникова Галина Александровна

Мать ребёнка: Тихонова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
17.11.1946

Дочь: Савченко Людмила Александровна

Мать ребёнка: Тихонова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
07.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихонова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Тихонов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Тихонова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
03.01.1954

Дочь: Пономарева Ольга Александровна

Мать ребёнка: Тихонова Лидия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Лидия Петровна

Смерть
25.10.1958
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