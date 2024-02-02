Тихонов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1912
Дата смерти25.10.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1939
Дочь: Зайцева Маргарита Александровна
Мать ребёнка: Тихонова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
27.12.1944
Дочь: Ситникова Галина Александровна
Мать ребёнка: Тихонова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
17.11.1946
Дочь: Савченко Людмила Александровна
Мать ребёнка: Тихонова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
07.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихонова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Тихонов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Тихонова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
03.01.1954
Дочь: Пономарева Ольга Александровна
Мать ребёнка: Тихонова Лидия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Лидия Петровна
Смерть
25.10.1958