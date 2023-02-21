Реус (Reus) Трофим Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиОколо 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1786
Отец: Реус (reus) Тимофей Иванов
Мать: Анна Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Анна Трофимова
Мать ребёнка: Марья
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Аграфена Трофимова
Мать ребёнка: Марья
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Смерть
Около 1829
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Реус (reus) Федор Трофимов
Мать ребёнка: Марья
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Реус (reus) Прокофий Трофимов
Мать ребёнка: Марья
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская