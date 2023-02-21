Реус (Reus) Трофим Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реус (Reus) Трофим Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Около 1829

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Реус (reus) Тимофей Иванов

Мать: Анна Игнатьева

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Анна Трофимова

Мать ребёнка: Марья

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Аграфена Трофимова

Мать ребёнка: Марья

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Смерть
Около 1829
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Реус (reus) Федор Трофимов

Мать ребёнка: Марья

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Реус (reus) Прокофий Трофимов

Мать ребёнка: Марья

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
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