Усольцева (Губина) Нина Степановна 07.09.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усольцева (Губина) Нина Степановна

Место рождения

Ежи, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

07.09.1949

Дата смерти

21.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1949

Отец: Губин Степан Павлович

Мать: Губина Августа Петровна

Ежи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.06.1973

Сын: Усольцев Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Усольцев Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
03.11.1977

Дочь: Шапранова (Усольцева) Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Усольцев Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
18.01.1984

Сын: Усольцев Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Усольцев Юрий Михайлович

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
21.11.2020
Пермь, Пермский, Пермский край

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