Усольцева (Губина) Нина Степановна
Место рождения
Дата рождения07.09.1949
Дата смерти21.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1949
Отец: Губин Степан Павлович
Мать: Губина Августа Петровна
Рождение ребёнка
04.06.1973
Отец ребёнка: Усольцев Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
03.11.1977
Дочь: Шапранова (Усольцева) Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Усольцев Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
18.01.1984
Отец ребёнка: Усольцев Юрий Михайлович
Смерть
21.11.2020