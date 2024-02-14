Пашинцева (Пашинцева) Анна
Место рождениядер.Зоричи Кировская обл. Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Пашинцева) Екатерина
Отец ребёнка: Пашинцев Илларион
Рождение ребёнка
1904
Сын: Пашинцев Петр
Отец ребёнка: Пашинцев Илларион
Рождение ребёнка
1911
Сын: Пашинцев Василий Илларионович
Отец ребёнка: Пашинцев Илларион
Смерть
1947