Пашинцева (Пашинцева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашинцева (Пашинцева) Анна

Место рождения

дер.Зоричи Кировская обл. Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Пашинцева) Екатерина

Отец ребёнка: Пашинцев Илларион

Рождение ребёнка
1904

Сын: Пашинцев Петр

Отец ребёнка: Пашинцев Илларион

Рождение ребёнка
1911

Сын: Пашинцев Василий Илларионович

Отец ребёнка: Пашинцев Илларион

Смерть
1947

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