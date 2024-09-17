Горлатов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горлатов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1935 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Аристова) Нина

Рождение ребёнка
19.07.1960

Сын: Горлатов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: (Аристова) Нина

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Аристова) Нина

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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