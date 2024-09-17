Горлатов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Аристова) Нина
Рождение ребёнка
19.07.1960
Сын: Горлатов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: (Аристова) Нина
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Аристова) Нина
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно