Хмелевская (Сонина) Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиОколо 1956
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Сонин Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1910
Дочь: Хмелевская Наталья Александровна
Отец ребёнка: Хмелевский Александр Александрович
Рождение ребёнка
07.01.1912
Сын: Хмелевский Алексей Александрович
Отец ребёнка: Хмелевский Александр Александрович
Смерть
Около 1956
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область