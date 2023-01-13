Хмелевская (Сонина) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевская (Сонина) Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Около 1956

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Сонин Алексей Петрович

Мать: Сонина Варвара Иустиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелевский Александр Александрович

Рождение ребёнка
?.12.1910

Дочь: Хмелевская Наталья Александровна

Отец ребёнка: Хмелевский Александр Александрович

Рождение ребёнка
07.01.1912

Сын: Хмелевский Алексей Александрович

Отец ребёнка: Хмелевский Александр Александрович

Смерть
Около 1956
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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