Сорокина (Марфичева) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Марфичева) Анна Семёновна

Место рождения

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
24.01.1882 ст.

Муж: Сорокин Максим Ефремович

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.11.1884 ст.

Дочь: Сорокина Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Сорокин Максим Ефремович

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1890 ст.

Сын: Сорокин Афанасий Максимович

Отец ребёнка: Сорокин Максим Ефремович

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.04.1892 ст.

Сын: Сорокин Федот Максимович

Отец ребёнка: Сорокин Максим Ефремович

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1894 ст.

Сын: Сорокин Логин Максимович

Отец ребёнка: Сорокин Максим Ефремович

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1894 ст.

Сын: Сорокин Ефим Максимович

Отец ребёнка: Сорокин Максим Ефремович

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1897 ст.

Дочь: Сорокина Христиния Максимовна

Отец ребёнка: Сорокин Максим Ефремович

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1899 ст.

Дочь: Сорокина Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Сорокин Максим Ефремович

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1900 ст.

Сын: Сорокин Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Сорокин Максим Ефремович

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1903 ст.

Дочь: Сорокина Мария Максимовна

Отец ребёнка: Сорокин Максим Ефремович

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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