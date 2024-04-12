Сорокина (Марфичева) Анна Семёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Бракосочетание
24.01.1882 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.11.1884 ст.
Дочь: Сорокина Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Сорокин Максим Ефремович
Рождение ребёнка
18.01.1890 ст.
Сын: Сорокин Афанасий Максимович
Отец ребёнка: Сорокин Максим Ефремович
Рождение ребёнка
29.04.1892 ст.
Отец ребёнка: Сорокин Максим Ефремович
Рождение ребёнка
16.10.1894 ст.
Отец ребёнка: Сорокин Максим Ефремович
Рождение ребёнка
16.10.1894 ст.
Отец ребёнка: Сорокин Максим Ефремович
Рождение ребёнка
28.01.1897 ст.
Дочь: Сорокина Христиния Максимовна
Отец ребёнка: Сорокин Максим Ефремович
Рождение ребёнка
03.01.1899 ст.
Дочь: Сорокина Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Сорокин Максим Ефремович
Рождение ребёнка
24.10.1900 ст.
Сын: Сорокин Дмитрий Максимович
Отец ребёнка: Сорокин Максим Ефремович
Рождение ребёнка
01.04.1903 ст.
Дочь: Сорокина Мария Максимовна
Отец ребёнка: Сорокин Максим Ефремович
Смерть
Неизвестно