Ходосова (Жудикова) Евдокия Филатьевна?
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жудиков Филат?
Рождение ребёнка
02.02.1898
Отец ребёнка: Ходосов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
14.12.1913
Сын: Ходосов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Ходосов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ходосова Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Ходосов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ходосов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ходосов Яков Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно