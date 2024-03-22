Ходосова (Жудикова) Евдокия Филатьевна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходосова (Жудикова) Евдокия Филатьевна?

Место рождения

Бесленеевская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жудиков Филат?

Мать: не указана

Бесленеевская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.02.1898

Сын: Hodosov Peter Яковлевич

Отец ребёнка: Ходосов Яков Яковлевич

Бесленеевская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.12.1913

Сын: Ходосов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Ходосов Яков Яковлевич

Бесленеевская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходосова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Ходосов Яков Яковлевич

Бесленеевская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходосов Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Ходосов Яков Яковлевич

Бесленеевская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходосов Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Ходосов Яков Яковлевич

Бесленеевская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходосов Яков Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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