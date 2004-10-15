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Островский Даниил Алексеевич
Островский Даниил Алексеевич
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
15.10.2004
Пол
Мужской
Отец
Островский Алексей Юрьевич
1973 г.р.
Мать
Островская (Печерских) Мария Вячеславовна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.2004
Отец:
Островский Алексей Юрьевич
Мать:
Островская Мария Вячеславовна
Москва
, город федерального значения Москва
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