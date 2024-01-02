Воронина Мария Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислякова Воронина Фекла Фаина Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Воронин Федор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Воронина Кислякова Фекла (Фаина) Федоровна
Отец ребёнка: Воронин Федор Прокопьевич
Рождение ребёнка
14.04.1900
Дочь: Сивкова Сбродова Прудиус (Воронина) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Воронин Федор Прокопьевич
Смерть
1944