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Воронина Мария Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислякова Воронина Фекла Фаина Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Петр Федорович

Отец ребёнка: Воронин Федор Прокопьевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Воронина Кислякова Фекла (Фаина) Федоровна

Отец ребёнка: Воронин Федор Прокопьевич

Рождение ребёнка
14.04.1900

Дочь: Сивкова Сбродова Прудиус (Воронина) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Воронин Федор Прокопьевич

Смерть
1944

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