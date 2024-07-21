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Мартынов Аникий Сергеев

Место рождения

Копьево

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

1837 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1755 г.р.

Мать

Вычислено 1752 г.р.

Жена

Между 1780 и 1781 г.р.

Дети

Вычислено 1809 г.р.

Добавил:

КБ
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Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: Мартынов Сергей Яков

Мать: Мартынова Ульяна Семенова

Копьево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Сын: Мартынов Пётр Аникиев

Мать ребёнка: Мартынова Прасковья Иванова

Копьево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
1837 ст.
Ревизские сказки Тара 1850, Ф. И154, Оп.8, Д.640, 2211422 ит 1, стр.78 (86 на сайте)

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