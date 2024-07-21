Мартынов Аникий Сергеев
Место рожденияКопьево
Дата рождения1785 ст.
Дата смерти1837 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.
Отец: Мартынов Сергей Яков
Копьево
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Мать ребёнка: Мартынова Прасковья Иванова
Копьево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
1837 ст.
Ревизские сказки Тара 1850, Ф. И154, Оп.8, Д.640, 2211422 ит 1, стр.78 (86 на сайте)