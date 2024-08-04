Лиханова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиханова Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лиханова Анжелика Анатольевна

Отец ребёнка: Лиханов Анатолий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лиханов Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
04.12.1981

Дочь: Лиханова Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Лиханов Анатолий Владимирович

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