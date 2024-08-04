Лиханова Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиханова Анжелика Анатольевна
Отец ребёнка: Лиханов Анатолий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1981
Дочь: Лиханова Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Лиханов Анатолий Владимирович