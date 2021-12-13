Гаврилова (Тиссен) Елена Григорьевна
Место рожденияс. Ново-Александровка, Украина
Дата рождения22.06.1903
Дата смерти?.09.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1903
Отец: не указан
Тиссен Елена Григорьевна родилась 22 июня 1903 года на Украине в семье железнодорожного служащего Тиссена Григория. По фамилии видно, что по национальности были немцы. Пращуры Тиссенов были богатыми. ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка.
Работа или профессия
Неизвестно
Работала в столовой Вяземского депо. По тем временам это было престижно.
Рождение ребёнка
20.10.1924
Сын: Гаврилов Рэм Александрович
Отец ребёнка: Гаврилов Александр Гаврилович
Смерть
?.09.1988
В конце своей жизни после того как она похоронила двух мужей и трёх сыновей она потеряла интерес ко всему и была очень одинока. Умерла от инсульта в сентябре 1988 года.