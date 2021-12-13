Гаврилова (Тиссен) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Тиссен) Елена Григорьевна

Место рождения

с. Ново-Александровка, Украина

Дата рождения

22.06.1903

Дата смерти

?.09.1988

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1903

Отец: не указан

Мать: Тиссен (Павлова) Елена Григорьевна

Тиссен Елена Григорьевна родилась 22 июня 1903 года на Украине в семье железнодорожного служащего Тиссена Григория. По фамилии видно, что по национальности были немцы. Пращуры Тиссенов были богатыми. ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Александр Гаврилович

Работа или профессия
Неизвестно
Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Домохозяйка.
Работа или профессия
Неизвестно
Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Работала в столовой Вяземского депо. По тем временам это было престижно.
Рождение ребёнка
20.10.1924

Сын: Гаврилов Рэм Александрович

Отец ребёнка: Гаврилов Александр Гаврилович

Смерть
?.09.1988
Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
В конце своей жизни после того как она похоронила двух мужей и трёх сыновей она потеряла интерес ко всему и была очень одинока. Умерла от инсульта в сентябре 1988 года.

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