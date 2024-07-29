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Гоптарь Кирилл Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гонтарь Василий Никитович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоптарь Василий Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1922

Сын: Гоптарь Федор Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Веселовское, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Гоптарь Иван Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1940

Сын: Гонтарь Павел Кириллович

Мать ребёнка: не указана

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