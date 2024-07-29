Гоптарь Кирилл Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гонтарь Василий Никитович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гоптарь Василий Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1922
Мать ребёнка: не указана
Веселовское, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1940
Мать ребёнка: не указана