Владимир Власович
Место рождения
Дата рождения15.07.1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1762
Отец: Власий Кондратьевич
Мать: Ирина Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
13.08.1789
Сын: Максим Владимирович
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Улита Владимировна
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна
Смерть
Неизвестно