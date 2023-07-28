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Владимир Власович

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.07.1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1762

Отец: Власий Кондратьевич

Мать: Ирина Савельевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
13.08.1789

Сын: Максим Владимирович

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Улита Владимировна

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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