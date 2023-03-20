Шиловский Иван Тимофеев 1801 — найти родственников по фамилии на Familio

Шиловский Иван Тимофеев

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился 1801, Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

умер Неизвестно

Мать
Евдокия (?)1766 г.р.
Отец
Шиловский Тимофей Меркурьев1768 г.р.
Супруги
Ефимия Трофимова1799 г.р.
Дети
(Шиловская) Пелагея Иванова1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Шиловский Тимофей Меркурьев

Мать: Евдокия (?)

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Трофимова

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Шиловская) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Ефимия Трофимова

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Смерть
Неизвестно

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