Шиловский Иван Тимофеев
мужской, родился 1801, Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
умер Неизвестно
МатьЕвдокия (?)1766 г.р.
ОтецШиловский Тимофей Меркурьев1768 г.р.
Супруги
Ефимия Трофимова1799 г.р.
Дети
(Шиловская) Пелагея Иванова1823 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Шиловский Тимофей Меркурьев
Мать: Евдокия (?)
Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Трофимова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Шиловская) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Ефимия Трофимова
Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно