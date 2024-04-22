Фартыгина (Емельянова) Елена (Алена) Юрьевна
Место рождения
Дата рождения29.03.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1965
Бракосочетание
15.09.1984
Рождение ребёнка
27.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фартыгин Петр Анатольевич
Рождение ребёнка
27.06.1989
Дочь: Фартыгина Ксения Петровна
Отец ребёнка: Фартыгин Петр Анатольевич