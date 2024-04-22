Фартыгина (Емельянова) Елена (Алена) Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фартыгина (Емельянова) Елена (Алена) Юрьевна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

29.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1965

Отец: Емелянов Юрий Васильевич

Мать: Емельянова Галина Михайловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
15.09.1984

Муж: Фартыгин Петр Анатольевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фартыгин Петр Анатольевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.06.1989

Дочь: Фартыгина Ксения Петровна

Отец ребёнка: Фартыгин Петр Анатольевич

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