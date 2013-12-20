Жовтонижко Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жовтонижко Михаил Федорович

Место рождения

Зеленковка, Сумська область

Дата рождения

20.12.2013

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.06.1939

Сын: Жовтонижко Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Жовтонижко (Макарова) Анна Петровна

Рождение
20.12.2013

Отец: не указан

Мать: не указана

Зеленковка, Сумська область
Украинская ССР, Сумская обл., Недригайловский р-н, с. Зеленковка
Смерть
Неизвестно
Мерки, Сумська область

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