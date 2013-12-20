Жовтонижко Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения20.12.2013
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.06.1939
Сын: Жовтонижко Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Жовтонижко (Макарова) Анна Петровна
Рождение
20.12.2013
Отец: не указан
Мать: не указана
Украинская ССР, Сумская обл., Недригайловский р-н, с. Зеленковка
Смерть
Неизвестно
Мерки, Сумська область