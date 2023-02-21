Хвостова (Добрякова) Марфа Варламова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостова (Добрякова) Марфа Варламова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: Добряков Варлам Никифоров

Мать: Добрякова Марья

Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Хвостов Влас Александров

Отец ребёнка: Хвостов Александр Леонтьев

Рождение ребёнка
1832

Сын: Хвостов Борис Александров

Отец ребёнка: Хвостов Александр Леонтьев

Рождение ребёнка
27.01.1835

Сын: Хвостов Иоан Леонтьев

Отец ребёнка: Хвостов Александр Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1836

Дочь: Агрипина Левонтьева

Отец ребёнка: Хвостов Александр Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостов Александр Леонтьев

Смерть
Неизвестно
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