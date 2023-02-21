Хвостова (Добрякова) Марфа Варламова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1808
Отец: Добряков Варлам Никифоров
Мать: Добрякова Марья
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Отец ребёнка: Хвостов Александр Леонтьев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Хвостов Борис Александров
Отец ребёнка: Хвостов Александр Леонтьев
Рождение ребёнка
27.01.1835
Отец ребёнка: Хвостов Александр Леонтьев
Рождение ребёнка
26.06.1836
Дочь: Агрипина Левонтьева
Отец ребёнка: Хвостов Александр Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно