Ахлестин Михаил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахлестин Михаил Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1900 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахлестин Ефим Степанович

Мать: Ахлестина (Сескутова) Вера Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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