Лизякина Зиновья Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лизякина Зиновья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1808

Муж: Лизякин Потап Сидорович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.01.1809 ст.

Сын: Лизякин Петр Потапович

Отец ребёнка: Лизякин Потап Сидорович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.07.1810 ст.

Сын: Лизякин Матвей Потапович

Отец ребёнка: Лизякин Потап Сидорович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.09.1811 ст.

Сын: Лизякин Яков Потапович

Отец ребёнка: Лизякин Потап Сидорович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Лизякина Ирина Потаповна

Отец ребёнка: Лизякин Потап Сидорович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Лизякин Димитрий Потапович

Отец ребёнка: Лизякин Потап Сидорович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Лизякина Анна Потаповна

Отец ребёнка: Лизякин Потап Сидорович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

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