Лизякина Зиновья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1808
Рождение ребёнка
10.01.1809 ст.
Отец ребёнка: Лизякин Потап Сидорович
Рождение ребёнка
29.07.1810 ст.
Отец ребёнка: Лизякин Потап Сидорович
Рождение ребёнка
15.09.1811 ст.
Отец ребёнка: Лизякин Потап Сидорович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Лизякина Ирина Потаповна
Отец ребёнка: Лизякин Потап Сидорович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Лизякин Димитрий Потапович
Отец ребёнка: Лизякин Потап Сидорович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Лизякина Анна Потаповна
Отец ребёнка: Лизякин Потап Сидорович
Смерть
Неизвестно