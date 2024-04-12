Золото Евтей Ставрильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолото Евтей Ставрильевич

Золото Евтей Ставрильевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Около 1801

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Золото Ставриль

Мать: не указана

Ревизская сказка 1811г.лист-37,зап.-121,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-70.
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Золото Стрион Евтеевич

Мать ребёнка: ?

Похороны
Около 1801
Смерть
Около 1801
Причина смерти: Болезнь | Ревизская сказка 1811г.лист-37,зап.-121,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-70.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close