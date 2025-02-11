Евдокия Зиновьева
женский, родилась До 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Данила Савельев1844 г.р.
Дети
Мария Данилова07.08.1871 г.р.
Екатерина Данилова1875 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Савельев
Рождение ребёнка
07.08.1871
Дочь: Мария Данилова
Отец ребёнка: Данила Савельев
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Екатерина Данилова
Отец ребёнка: Данила Савельев
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно