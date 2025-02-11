Евдокия Зиновьева До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокия Зиновьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Данила Савельев1844 г.р.
Дети
Мария Данилова07.08.1871 г.р.
Екатерина Данилова1875 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Савельев

Рождение ребёнка
07.08.1871

Дочь: Мария Данилова

Отец ребёнка: Данила Савельев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Екатерина Данилова

Отец ребёнка: Данила Савельев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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