Коротаева (неизвестно) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротаева (неизвестно) Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротаев Вединикт (Венедикт Викситий)

Дендывай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/places/121953
Рождение ребёнка
1888 ст.

Дочь: Торхова (Коротаева) Пелагея

Отец ребёнка: Коротаев Вединикт (Венедикт Викситий)

Дендывай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1897 ст.

Дочь: (Коротаева) Анна

Отец ребёнка: Коротаев Вединикт (Венедикт Викситий)

Дендывай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1902 ст.

Сын: Коротаев Максим

Отец ребёнка: Коротаев Вединикт (Венедикт Викситий)

Дендывай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Коротаев Валериан

Отец ребёнка: Коротаев Вединикт (Венедикт Викситий)

Дендывай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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