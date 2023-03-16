Коротаева (неизвестно) Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
https://rodnaya-vyatka.ru/places/121953
Рождение ребёнка
1888 ст.
Дочь: Торхова (Коротаева) Пелагея
Отец ребёнка: Коротаев Вединикт (Венедикт Викситий)
Рождение ребёнка
1897 ст.
Дочь: (Коротаева) Анна
Отец ребёнка: Коротаев Вединикт (Венедикт Викситий)
Рождение ребёнка
1902 ст.
Сын: Коротаев Максим
Отец ребёнка: Коротаев Вединикт (Венедикт Викситий)
Рождение ребёнка
1908 ст.
Сын: Коротаев Валериан
Отец ребёнка: Коротаев Вединикт (Венедикт Викситий)
Смерть
Неизвестно