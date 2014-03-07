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Акимов Арсений Александрович
Акимов Арсений Александрович
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Древо
Место рождения
Нижняя Салда
, Нижняя Салда, Свердловская область
Дата рождения
07.03.2014
Пол
Мужской
Отец
Акимов Александр Андреевич
1988 г.р.
Мать
Акимова (Винокурова) Анна Вячеславовна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.2014
Отец:
Акимов Александр Андреевич
Мать:
Акимова Анна Вячеславовна
Нижняя Салда
, Нижняя Салда, Свердловская область
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