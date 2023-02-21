Анна Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1873 ст.
Сын: Луговой Максим Васильевич
Отец ребёнка: Луговой Василий Иванов
Рождение ребёнка
22.09.1884 ст.
Дочь: Луговая Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Луговой Василий Иванов
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000627856#158
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Александров
Протасьево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно