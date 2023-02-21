Анна Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Лазарева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873 ст.

Сын: Луговой Максим Васильевич

Отец ребёнка: Луговой Василий Иванов

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.09.1884 ст.

Дочь: Луговая Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Луговой Василий Иванов

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000627856#158
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Александров

Протасьево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луговой Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
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