Степан Тимофеев 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Степан Тимофеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1826, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Тимофей Алексеев1805 г.р.
Супруги
Домна Данилова1831 г.р.
Матрёна Ларионова1827 г.р.
Дети
Фёкла Степанова1858 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Тимофей Алексеев

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Ларионова

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

34

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Фёкла Степанова

Мать ребёнка: Домна Данилова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

32

Смерть
Неизвестно

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