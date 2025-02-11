Степан Тимофеев
мужской, родился 1826, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецТимофей Алексеев1805 г.р.
Супруги
Домна Данилова1831 г.р.
Матрёна Ларионова1827 г.р.
Дети
Фёкла Степанова1858 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Тимофей Алексеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Ларионова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Фёкла Степанова
Мать ребёнка: Домна Данилова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно