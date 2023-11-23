Прасковья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1822

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Андрей Васильевич

Мать: Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Благовещенский Алексей Сергеев

Отец ребёнка: Сонохотский Сергей Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Благовещенский Иван Сегреев

Отец ребёнка: Сонохотский Сергей Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сонохотский Сергей Григорьев

Смерть
1822

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