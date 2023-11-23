Прасковья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1822
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Андрей Васильевич
Мать: Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Благовещенский Алексей Сергеев
Отец ребёнка: Сонохотский Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Благовещенский Иван Сегреев
Отец ребёнка: Сонохотский Сергей Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1822