(Балышева) Татьяна Николаевна 20.11.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Балышева) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.11.1962

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1962

Отец: Балышев Николай Васильевич

Мать: Балышева (Ходес) Маргарита Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Константин Георгиевич

Образование
Неизвестно
МВА им. К. И. Скрябина
высшее ветеринарное
Работа или профессия
Неизвестно
на пенсии
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.11.1981

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.05.1983

Дочь: Балышева (Балышева) Мария Константиновна

Отец ребёнка: Орлов Константин Георгиевич

Москва
Рождение ребёнка
15.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Константин Георгиевич

Москва
Развод
?.12.1986

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва

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