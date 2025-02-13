(Балышева) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.11.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
МВА им. К. И. Скрябина
высшее ветеринарное
Работа или профессия
Неизвестно
на пенсии
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.11.1981
Муж: не указан
Рождение ребёнка
25.05.1983
Дочь: Балышева (Балышева) Мария Константиновна
Отец ребёнка: Орлов Константин Георгиевич
Москва
Рождение ребёнка
15.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Константин Георгиевич
Москва
Развод
?.12.1986
Муж: не указан