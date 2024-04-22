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Ульянов Кузьма Матвеевич

Место рождения

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

25.06.1845

Дата смерти

06.02.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1845

Отец: Ульянов Матвей Ильич

Мать: Ульянова Ирина Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1868 ст.

Дочь: Вера Кузьминична

Мать ребёнка: Ульянова Анисья Александровна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1870 ст.

Сын: Ульянов Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Ульянова Анисья Александровна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1876 ст.

Сын: Ульянов Аким Кузьмич

Мать ребёнка: Ульянова Анисья Александровна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Евгений Кузьмич

Мать ребёнка: Ульянова Анисья Александровна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Анисья Александровна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
06.02.1893 ст.
Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
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