Ульянов Кузьма Матвеевич
Место рождения
Дата рождения25.06.1845
Дата смерти06.02.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1845
Отец: Ульянов Матвей Ильич
Мать: Ульянова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1868 ст.
Дочь: Вера Кузьминична
Мать ребёнка: Ульянова Анисья Александровна
Рождение ребёнка
08.01.1870 ст.
Мать ребёнка: Ульянова Анисья Александровна
Рождение ребёнка
07.09.1876 ст.
Сын: Ульянов Аким Кузьмич
Мать ребёнка: Ульянова Анисья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ульянова Анисья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.1893 ст.