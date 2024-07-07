Щелков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩелков Иван Иванович

Щелков Иван Иванович

Место рождения

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

30.01.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1889

Отец: Щелков Иван Гурьевич

Мать: Щелкова (Черменскова) Александра Феоктистовна

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
09.02.1911

Жена: Щелкова (Мельникова - Литвинова) Ольга Павловна

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Щелков Иван Иванович

Мать ребёнка: Щелкова (Мельникова - Литвинова) Ольга Павловна

Рождение ребёнка
08.02.1923

Дочь: Княжева (Щелкова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Щелкова (Мельникова - Литвинова) Ольга Павловна

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.