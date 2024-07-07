Щелков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения30.01.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1889
Бракосочетание
09.02.1911
Рождение ребёнка
1917
Сын: Щелков Иван Иванович
Мать ребёнка: Щелкова (Мельникова - Литвинова) Ольга Павловна
Рождение ребёнка
08.02.1923
Дочь: Княжева (Щелкова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Щелкова (Мельникова - Литвинова) Ольга Павловна
Смерть
Неизвестно